В Казахстане за сутки от коронавируса умерли семь человек - Минздрав республики

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 630 случаев инфицирования.

Всего в стране подтвержден 121 тыс. 51 случай заболевания коронавирусом, 109 тыс. 944 человека выздоровели.

Минздрав Казахстана сообщил еще о семи летальных исходах от коронавирусной инфекции за сутки. Общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 1945 человек.

В данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 тыс. 162 человека, среди которых 458 детей.