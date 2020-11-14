Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский желает народным депутатам и руководству Верховной Рады скорейшего выздоровления, потому что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом, принимать государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти.

"Многие депутаты получили положительные тесты, в том числе спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефанчук. Всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья. В этом году в парламент еще много работы: это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать. Поэтому, хотя вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам как можно быстрее пойти на поправку", - сказал он в своем влоге из самоизоляции в субботу.