События

19:19 14.11.2020

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

1 мин читать
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что некоторые мэры продолжают думать о выборах, а не о ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"У некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на его странице в Фейсбук в субботу.

Зеленский считает, что если продолжать на местах "играть в добрых полицейских" и не выполнять решения правительства, отрицать коронавирус и необходимость ограничительных мер, то проиграет вся страна, а не отдельные мэры.

Теги: #мэры #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 14.11.2020
Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

19:30 14.11.2020
Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

19:29 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

19:15 14.11.2020
Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

18:48 14.11.2020
Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

15:11 14.11.2020
В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

15:08 14.11.2020
В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

11:54 14.11.2020
Более 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во втором туре местных выборов 15 ноября

Более 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать порядок во втором туре местных выборов 15 ноября

11:13 14.11.2020
Участники митинга в Алматы призывают к бойкоту выборов

Участники митинга в Алматы призывают к бойкоту выборов

10:58 14.11.2020
Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

В Днепре тушат пожар на Днепропетровском агрегатном заводе

Жапаров сложил полномочия и.о.президента Кыргызстана для участия в выборах

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

Бывший шеф спецслужб Армении обвиняется в организации беспорядков

В Луганской области возле границы с РФ пограничники обнаружили предмет, похожий на танковый пулемет

Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента, правящая партия исключает повторные выборы

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА