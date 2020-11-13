Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

Юристы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в пятницу отозвали иск с требованием пересмотра результатов голосования на президентских выборах в штате Аризоне.

"Исходя из данных по голосам по всему штату, необходимости в судебном решении... не требуется", - говорится в документе штаба Трампа.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии 7 ноября подали иск в округ Марикопа (штат Аризона), утверждая, что нарушения были допущены при личном подсчете голосов.

"Работники избирательных участков изо всех сил пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки", - заявил Мэтт Морган, главный юрисконсульт предвыборной кампании Trump 2020.

"В результате машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа", - отметил он.

Телеканал Fox News сообщил, что на данный момент в Аризоне подсчитаны 99% голосов: Трамп набирает в Аризоне 49,1% (1 млн 659 тыс. 272), у кандидата от Демократической партии Джо Байдена - 49,4% (1 млн 670 тыс. 260 голоса).