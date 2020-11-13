События

20:58 13.11.2020

Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

1 мин читать
Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

Юристы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в пятницу отозвали иск с требованием пересмотра результатов голосования на президентских выборах в штате Аризоне.

"Исходя из данных по голосам по всему штату, необходимости в судебном решении... не требуется", - говорится в документе штаба Трампа.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет Республиканской партии 7 ноября подали иск в округ Марикопа (штат Аризона), утверждая, что нарушения были допущены при личном подсчете голосов.

"Работники избирательных участков изо всех сил пытались управлять новыми машинами для голосования в округе Марикопа и неправильно нажимали и говорили избирателям нажимать зеленую кнопку, чтобы устранить значительные ошибки", - заявил Мэтт Морган, главный юрисконсульт предвыборной кампании Trump 2020.

"В результате машины для голосования проигнорировали голоса, поданные избирателями лично в день выборов в округе Марикопа", - отметил он.

Телеканал Fox News сообщил, что на данный момент в Аризоне подсчитаны 99% голосов: Трамп набирает в Аризоне 49,1% (1 млн 659 тыс. 272), у кандидата от Демократической партии Джо Байдена - 49,4% (1 млн 670 тыс. 260 голоса).

Теги: #аризона #сша #трамп #иск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 13.11.2020
Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

19:20 13.11.2020
Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

19:06 13.11.2020
Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

12:22 13.11.2020
Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

09:31 13.11.2020
Walt Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет

Walt Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет

08:17 13.11.2020
Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

07:14 13.11.2020
Американское агентство по кибербезопасности заявило, что не располагает данными о потерянных или незасчитанных голосах на выборах

Американское агентство по кибербезопасности заявило, что не располагает данными о потерянных или незасчитанных голосах на выборах

06:22 13.11.2020
Мэр Чикаго призвала жителей оставаться дома в связи с критической ситуацией с COVID-19

Мэр Чикаго призвала жителей оставаться дома в связи с критической ситуацией с COVID-19

16:20 12.11.2020
Между Украиной и США существует стратегическое партнерство - замглавы ОПУ Жовква

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство - замглавы ОПУ Жовква

05:13 12.11.2020
Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

Во Львове до 30 ноября суббота и воскресенье объявлены рабочими днями – исполком

На Донбассе из 7 КПВВ пропускают людей только "Станица Луганская" и частично "Новотроицкое" – Госпогранслужба

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать все КПВВ, кроме "Станицы Луганской" и "Новотроицкого" – Госпогранслужба Украины

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав рассчитывает благодаря карантину выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость COVID-19 на уровне 11-12 тыс. в день

Степанов не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы NASA "Артемида" - ГКАУ

В Запорожье с 16 ноября все школьники выходят на учебу, а выходные разрешили работу рынков

Грузовик с контрабандной красной икрой из РФ застрял вблизи границы в Сумской области

В Словакии после карантина возобновят работу театры, кинотеатры и церкви

Более 5 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок во время второго тура местных выборов 15 ноября – Нацполиция

Стрелявшим по полицейским в Киеве участникам вооруженной группы сообщено о подозрении – прокуратура

Глава комитета гражданской авиации Армении заявляет о необходимости получать разрешения для полетов над страной

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА