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10:06 13.11.2020

В Киеве такси въехало в остановку, два человека погибли – полиция

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В Киеве такси въехало в остановку, два человека погибли – полиция

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу утром в Святошинском районе Киева с участием автомобиля такси, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"На Борщаговке такси вылетело на остановку, двое погибших", - сказали в полиции.

Количество пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что ДТП произошло в 8:00. "Сегодня около 8.00 утра, автомобиль с знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, въехал в остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, отметил он, трагедия стала результатом того, что водитель в погоне за заработком "перерабатывал за рулём и просто заснул".

"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой закон и введём жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - ваш близкий или родной человек", - добавил Геращенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что вследствие ДТП минимум один человек погиб и трое получили травмы. Трагедия случилась на Большой Окружной дороге, где произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей, после чего водитель такси не справился с управлением и выехал на тротуар, где врезался в киоск на остановке общественного транспорта.

Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3473412389412250

Теги: #такси #дтп #полиция
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