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16:43 11.11.2020

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

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Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

Оппозиционные фракции парламента Армении потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня.

"Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента", - сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция 12 ноября решит вопрос "устранения Пашиняна и его политической команды от власти".

Он отметил, что "партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания - отставка Пашиняна".

Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции "Мой шаг" (88 депутатов - ИФ) придут в парламент, без присутствия которых заседание не может состояться.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна.

Теги: #оппозиция #пашинян #армения #карабах
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