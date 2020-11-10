Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ – МИД

Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины во вторник.

"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-nazvav-nadannya-daniyeyu-50-aparativ-shvl-dlya-ukrayini-znakom-spravzhnoyi-druzhbi-ta-pidtrimki