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19:33 10.11.2020

Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ – МИД

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Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ – МИД

Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины во вторник.

"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-nazvav-nadannya-daniyeyu-50-aparativ-shvl-dlya-ukrayini-znakom-spravzhnoyi-druzhbi-ta-pidtrimki

Теги: #дания #ивл
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