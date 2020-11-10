Сайт украинского омбудсмена заблокирован из-за хакерских атак – Денисова

Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак… Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала Денисова в телеграм-канале "Офис омбудсмена Украины" во вторник утром.

По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Уполномоченного сейчас проводят соответствующие технические работы.