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09:27 10.11.2020

Сайт украинского омбудсмена заблокирован из-за хакерских атак – Денисова

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Сайт украинского омбудсмена заблокирован из-за хакерских атак – Денисова

Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным из-за хакерских атак, сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак… Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным", - написала Денисова в телеграм-канале "Офис омбудсмена Украины" во вторник утром.

По ее словам, работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Уполномоченного сейчас проводят соответствующие технические работы.

Теги: #денисова #хакеры
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