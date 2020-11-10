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03:00 10.11.2020

Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана

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Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал Алиев в ночь на вторник в ходе обращения к азербайджанскому народу.

По его словам, Азербайджан достиг всех целей в ходе военной фазы конфликта.

"Мы останавливаем (боевые действия - ИФ). Я дал соответствующий приказ, так как мы уважаем подписанные документы. Но и противник должен остановиться, иначе мы пойдем до конца. Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум. Я не хотел проливать кровь и поэтому говорил о готовности остановить боевые действия и перейти к политическому урегулированию", - добавил Алиев.

Теги: #президент #итоги #карабах #азербайджан
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