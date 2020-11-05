Судьи КС, голосовавшие против отмены антикоррупционного законодательства, не будут участвовать в заседаниях из-за появления проектов решений КС в СМИ - источник

Судьи Конституционного суда Украины, (КС) которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в суде.

По словам собеседника агентства, в четверг в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, эти судьи заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи – ИФ) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", - отметил источник.