В Италии зафиксировано более 30 тыс. случаев коронавируса за сутки

Медицинские службы Италии за минувшие сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - более чем на 2 тыс. больше по сравнению с предыдущим днем, сообщает газета "Коррьере делла сера".

Число летальных исходов у инфицированных в среду, наоборот, немного уменьшилось - с 353 до 352.

Эпицентром эпидемии по-прежнему остается область Ломбардия на севере страны: там выявили 7 тыс. 758 новых случаев заражения. За Ломбардией следует южный район Кампанья с 4 тыс. 181 заражением за последние сутки.

С начала пандемии в Италии заразились более 790 тыс. человек, более 39 тыс. скончались.