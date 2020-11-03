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14:37 03.11.2020

Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

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Глава КС призывает президента и правоохранителей не допустить неправового разрешения ситуации

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убеждён, что сложившуюся ситуацию не следует решать силовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.

"Я еще раз обращаюсь к президенту страны... к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину", - сказал Тупицкий в комментарии телеканалу "Прямой".

По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать "конец правовому государству".

Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы "привлечь улицу" для прекращения работы КС.

"Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные", - сказал Тупицкий.

Говоря о деле о госизмене в связи с его земельным участком в Крыму, глава КС выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.

Тупицкий дал понять, что увольнение с должности замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова было вызвано его отказом подписывать подозрение главе КС.

"Понимая абсурдность этого вопроса, на правоохранителей начинают давить, чтобы как-то сформулировать подозрение. Потом вручить это подозрение и через суд отстранить меня от должности. Такой план был... исполняющий обязанности руководителя ГБР отказывается это делать. Его вчера уволили. Найдут другого. Наверное",- сказал Тупицкий.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд
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