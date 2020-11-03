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13:38 03.11.2020

Недееспособность КС может привести к угрозе территориальной целостности Украины- глава суда

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Недееспособность КС может привести к угрозе территориальной целостности Украины- глава суда

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

"К чему ведёт одномоментная смена состава Конституционного суда..? Если в один момент КС будет недееспособным,.. то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности. В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно ", - сказал Тупицкий в комментарии для телеканала "Прямой".

Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации "может привести к кровопролитию".

Теги: #тупицкий #конституционный_суд
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