В Черниговской области в результате ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур погибли два человека

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области, вблизи пгт Березна в Черниговской области.

"По предварительной информации, 2 ноября 2020 года примерно в 09:20 правоохранитель, находясь за рулем автомобиля "Acura" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП", - указывается в сообщении.

Прокурор был задержан следователями ГБР. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины).

Также готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник: https://dbr.gov.ua/news/smertelne-dtp-z-dvoma-zagiblimi-na-chernigivschini-dbr-zatrimalo-prokurora-odniei-iz-miscevikh-prokuratur