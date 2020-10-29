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11:01 29.10.2020

Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце, как минимум один человек погиб - СМИ

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Неизвестный напал на людей в церкви в Ницце, как минимум один человек погиб - СМИ

Сотрудники полиции Ниццы задержали человека, который в четверг утром напал на людей в городской церкви, сообщает издание "Нис матен".

Согласно первым данным, минимум один человек в церкви погиб. При этом, некоторые СМИ сообщают, что речь идет о 70-летнем пенсионере, который был обезглавлен нападавшим.

Похожий инцидент произошел ранее в октябре близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Теги: #нападение #ницца #церковь
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