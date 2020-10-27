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23:39 27.10.2020

NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение по созданию окололунной станции

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NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение по созданию окололунной станции

NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis по высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в 2024 году, сообщило американское космическое агентство.

NASA отметило, что "это соглашение является важным элементом широких усилий Соединенных Штатов по привлечению международных партнеров к устойчивому исследованию Луны и демонстрации технологий, необходимых для будущей миссии человека на Марс".

"Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий "Артемида", - указало NASA.

В соответствии с этим соглашением ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны.

Кроме того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Теги: #сша #европа #наса #луна
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