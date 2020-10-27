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08:37 27.10.2020

В Сенате США одобрили кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда

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Сенат США в понедельник большинством голосов утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт, выдвинутой президентом страны Дональдом Трампом на пост судьи Верховного суда, сообщают американские СМИ.

"За" проголосовали 52 сенатора, 48 - "против". Сьюзан Коллинз стала единственной республиканкой, проголосовавшей против кандидатуры Барретт, она считает, что судья Верховного суда не должна быть утверждена до президентских выборов.

Накануне демократы в Сенате выступили против назначения нового члена Верховного судьи до президентских выборов 3 ноября.

"Сенаторы-демократы всю ночь выступают в знак борьбы с этим обманным процессом республиканцев в Сенате", - заявил тогда сенатский лидер меньшинства Чак Шумер.

На прошлой неделе юридический комитет Сената США большинством голосов одобрил кандидатуру Барретт на пост судьи Верховного суда. Сенаторы-демократы бойкотировали голосование, не явившись на него. Республиканцы, у которых в комитете большинство, проголосовали "за".

48-летняя Эми Барретт - консервативная католичка, мать семерых детей. В частности, она крайне негативно относится к абортам - проблеме, которую считают чрезвычайно важной многие республиканцы. В 2018 году Трамп рассматривал возможность выдвижения ее кандидатуры на пост судьи Верховного суда после отставки Энтони Кеннеди, однако тогда, выбор Трампа в итоге пал на Бретта Кавано.

Трамп ранее предупреждал, что нацелен на то, чтобы процедура утверждения кандидата завершилась до президентских выборов 3 ноября 2020 года. Предполагается, что достаточное число республиканцев, удерживающих большинство в Сенате, согласятся сделать это. В свою очередь, против назначения верховного судьи до выборов выступают сенаторы-демократы, а также некоторые республиканские сенаторы, представляющие штаты, в которых сильны позиции демократического электората.

Кандидат Трампа в случае утверждения заменит в суде скончавшуюся в сентябре Рут Бейдер Гинзбург. При рассмотрении дел Гинзбург придерживалась принципов, близких Демократической партии.

В целом, до кончины Гинзбург в Верховном суде было пять судей, поддерживающих республиканцев, и четверо судей, близких по взглядам к демократам. Однако теперь, в случае одобрения кандидата Трампа, в суде окажутся шесть прореспубликанских судей и только трое - "судей-демократов".

Должность члена Верховного суда в США - пожизненная. Как правило, на нее назначают сравнительно молодых судей. Таким образом, у Трампа теперь есть возможность на долгие годы обеспечить такой состав суда, который будет трактовать законы так, как это считают правильным именно республиканцы.

Эксперты полагают, что, таким образом, назначение еще одного "республиканского" судьи - не менее важное событие, чем, к примеру, даже президентские выборы.

Кроме того, укрепление позиций республиканцев в суде может быть важным как раз в преддверии выборов. На данный момент не исключено, что очень многие избиратели проголосуют по почте. Республиканцы предупреждают, что это - очень ненадежный метод, так как бюллетени практически не защищены от махинаций. Поэтому не исключено, что вне зависимости от результатов голосования проигравший кандидат будет стремиться доказать, что из-за нарушений при голосовании по почте выборы нельзя считать честными. И в этой ситуации не исключено, что именно Верховному суду придется вмешаться в эти споры.

Трамп со своей стороны, в последние дни предупреждал избирателей, что его соперники демократы, вероятно, могут рассматривать специальный план, чтобы радикально изменить в свою пользу расстановку сил в Верховном суде: по его мнению, в случае, если в будущем эта партия получит контроль над обеими палатами конгресса и над должностью президента, то сможет добиться изменения числа членов Верховного суда и благодаря этому - назначить туда своих сторонников.

Теги: #утверждение #сша #суд #сенат
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