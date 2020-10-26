События

17:27 26.10.2020

Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

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Минкультуры инициирует музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует проведение музыкального марафона Беларусь-Украина "Мы вместе".

"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем - музыкой, и по инициативе Минкультуры устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Отмечается, что марафон в форме концерта, посвященного двум народам, "которые остаются верным своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы" пройдет 4 ноября.

По его словам в концерте примут участие группы и исполнители: Друга Рика, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.

"Принимает сцена киевской STEREOPLAZA с трансляцией в прямом эфире на ТВ и в диджитал, благодаря телеканала М1, компании "Таврийские Игры" и Radio ROKS", - написал министр.

Теги: #ткаченко #минкультуры #марафон #беларусь
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