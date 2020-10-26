Минобороны Азербайджана обвиняет армянскую сторону в нарушении нового режима гуманитарного перемирия, в Карабахе опровергают обвинения

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Баку/ Ереван. 26 октября. ИНТЕРФАК - Вооруженные силы Армении в очередной раз нарушили режим гуманитарного прекращения огня, ведется артобстрел территории Тертерского района, сообщает Минобороны Азербайджана в понедельник.

"ВС Армении, нарушив новый гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают город Тертер, а также села Тертерского района", - отмечается в сообщении.

В Карабахе опровергают заявление азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня.

"Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха строго соблюдают режим перемирия. Обвинения вражеской стороны не имеют ничего общего с действительностью и сделаны ею, чтобы подготовить информационную почву для дальнейших провокаций", - сообщает пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на северо-восточном направлении в зоне конфликта.

"Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о прекращении огня, сегодня с 08:45 ВС Азербайджана открыли артиллерийский огонь по позициям Армии Карабаха на северо-восточном направлении", - сообщила Степанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В воскресенье госдеп США сообщил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.