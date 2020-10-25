Послы стран G7 в Украине поздравили украинцев с реализацией своего избирательного права

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине поздравили украинцев с проведением местных выборов и реализацией своего права голоса.

"Послы стран G7 поздравляют украинцев с реализацией своего демократического права голоса сегодня на выборах. Это - демократия в действии: граждане, которые берут непосредственное участие в жизни своих городов и регионов. Мы надеемся, что 18 громад, которые сегодня не смогли проголосовать, смогут как можно скорее избрать своих представителей", - указывается в сообщении на официальной странице послов в Twitter.