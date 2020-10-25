Порошенко: "опрос Зеленского" – самая большая избирательная фальсификация в истории Украины

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос является самой большой фальсификацией избирательного процесса за всю историю независимой Украины, считает пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко.

"Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось "референдумом", затем "опросом", затем "социологией". А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле - незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его "слуг". Это самая большая фальсификация в истории Украины", - заявил Порошенко после голосования на местных выборах, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Это может быть сравнимо только с фальсификацией Януковича в 2004 году. Я очень надеялся, что избирательная кампания Януковича, которая получила название "Пидрахуй", навсегда уйдет в небытие", - отметил он.

Порошенко поблагодарил избирателей, которые игнорируют незаконный опрос.

"Ничего, кроме вреда Украине, это не принесет", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Зеленский подтвердил, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Он также сообщил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета.

Как и запланировано, опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.