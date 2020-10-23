События

16:47 23.10.2020

Прикордонники затримали громадянина України, який повертався з РФ із друкованою продукцією "ЛНР"

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У пункті пропуску Гоптівка (Харківська обл.) українські прикордонники під час спільного огляду з представниками митниці виявили у громадянина України (1975 р.н), який повертався пішки з РФ, заборонену друковану продукцію.

"Під час огляду його речей були виявлені "конституція", "кримінальний кодекс", "топографічні карти", "картосхеми", "описи державної символіки", "періодичні видання так званої ЛНР", - повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Затриманий розповів прикордонникам, що прямував у гості до батьків, а також подати документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А друковану продукцію нібито придбав на прохання свого знайомого, в одному з кіосків у Луганську і мав передати йому в Лисичанськ.

Прикордонники передали затриманого і виявлену у нього друковану продукцію співробітникам Національної поліції.

Теги: #рф #лнр
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