События

17:49 22.10.2020

Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

1 мин читать
Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

Мэр г.Мариуполя (Донецкая область) Вадим Бойченко в четверг ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Все службы города работают в штатном режиме, ситуация под контролем. Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни. Желаю всем здоровья. Победа за нами", - прокомментировал заболевание мэр Бойченко.

Отмечается, что заместители мэра, которые контактировали с ним, уже сдали тесты. На данный момент три человека получили негативные результаты тестов.

Теги: #мэр #мариуполь #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 22.10.2020
Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

17:56 22.10.2020
Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

16:54 22.10.2020
"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

"Фармак" получил запрос о возможности привлечения компании к клиниспытаниям украинской вакцины от COVID-19

16:33 22.10.2020
Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

Государство профинансирует клиниспытания и производство украинской вакцины от COVID-19

16:07 22.10.2020
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным – СМИ

Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным – СМИ

15:22 22.10.2020
Введение новых критериев карантина и ограничений отсрочило на 1-2 недели критическую нагрузку на систему здравоохранения - KSE

Введение новых критериев карантина и ограничений отсрочило на 1-2 недели критическую нагрузку на систему здравоохранения - KSE

15:10 22.10.2020
Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

14:17 22.10.2020
Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

Ситуация с коронавирусом в некоторых районах Испании вышла из-под контроля

13:55 22.10.2020
В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

В Польше установлен новый антирекорд случаев заражения коронавирусом - более 12 тыс. за сутки

13:44 22.10.2020
Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

Глава ГСА Холоднюк написал заявление об отставке

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

Апелляционный суд 29 октября рассмотрит вопрос о приостановлении определения суда о выплате ПриватБанком компаниям Суркисов $350 млн

Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для поступления иностранных студентов в украинские вузы

На аттестацию является около 80% прокуроров местных прокуратур, остальные смогут пройти ее позже – генпрокурор

ВАКС не смог выбрать меры пресечения для судей ОАСК из-за их неявки на заседание – САП

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

Правоохранители призывают не применять насилие по отношению к волонтерам, которые будут проводить опрос 25 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА