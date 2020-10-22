Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

Мэр г.Мариуполя (Донецкая область) Вадим Бойченко в четверг ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19, сообщает пресс-служба городского совета

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Все службы города работают в штатном режиме, ситуация под контролем. Уверен, вскоре получу два негативных теста на коронавирус и вернусь к привычному ритму жизни. Желаю всем здоровья. Победа за нами", - прокомментировал заболевание мэр Бойченко.

Отмечается, что заместители мэра, которые контактировали с ним, уже сдали тесты. На данный момент три человека получили негативные результаты тестов.