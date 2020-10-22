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17:38 22.10.2020

Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства

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Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко осудил акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве и выразил необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства.

"Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, - заслуживают высшей меры наказания", - написал Ткаченко в Telegram-канале.

Он отметил, что уже обсудил ситуацию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Попросил взять расследование инцидента под личный контроль. Также акцентировал необходимость усилить охрану мест, связанных с Революцией Достоинства, чтобы не допустить такого в будущем!", - добавил он.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий на Аллее Героев Небесной Сотни.

Полиция разыскивает лиц, причастных к событию.

"Сегодня ночью на спецлинию "102" от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий", - сказано в сообщении.

Полиция расследует уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вандалізм #майдан #минкультуры #ткаченко
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