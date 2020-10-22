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07:17 22.10.2020

МВД Грузии подтверждает освобождение всех заложников, захваченных налетчиком на банк в Зугдиди

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МВД Грузии подтверждает освобождение всех заложников, захваченных налетчиком на банк в Зугдиди

МВД Грузии в распространенном заявлении подтверждает освобождение налетчиком на банк в городе Зугдиди последних трех заложников, поиски преступника прододжаются.

"Правоохранители продолжают в интенсивном режиме поиск преступника", - сказано в заявлении МВД.

Как заявил журналистам один из трех заложников, мужчина покинул автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в ночь на четверг МВД Грузии сообщило, что 43 заложника, которых удерживал в здании банка вооруженный преступник, освобождены.

По информации грузинских СМИ, налетчик получил от правоохранительных органов определенную сумму денег, после чего освободил всех заложников.

СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как вооруженный автоматом мужчина в военной форме и в балаклаве, предположительно с гранатой в руке, выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками. На заложниках при этом надеты наручники.

По данным СМИ, среди освобождённых находится начальник полиции края Самегрело - Верхней Сванетии Авто Галдава. Он принимал участие в переговорах с преступником и, предположительно, предложил себя в заложники взамен на освобождение людей.

 

Теги: #грузия #заложники #освобождение #мвд
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