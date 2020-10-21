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00:29 21.10.2020

SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

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SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

Американская компания планирует SpaceX планирует в среду осуществить новый запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск 15-й по счету группы интернет-спутников Starlink намечен на 21 октября в 12:36 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже третий запуск за месяц. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были успешно выведены на орбиту 6 и 18 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 833 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #планы #спутники #spacex
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