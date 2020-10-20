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16:46 20.10.2020

Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету "МАУ" вблизи Тегерана – Енин

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Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету "МАУ" вблизи Тегерана – Енин

Украины завершила с иранской стороной второй раунд переговоров касательно сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 близи Тегерана в январе текущего года, продолжение переговоров запланировано на конец ноября - начало декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Только что мы завершили переговоры с иранской стороной касательно обстоятельств катастрофы Boeing в начале этого года. Это были два чрезвычайно тяжелых и насыщенных дня, в то же время мы провели их в достаточно конструктивной атмосфере. Мы получили от иранской стороны ряд ответов на те вопросы, которые ставились перед ними ранее, и это приближает нас к истине", - заявил Енин в видеообращении, опубликованном на странице МИД Украины в Facebook.

Он также отметил, что Украина ожидает развития уголовного преследования и привлечения к ответственности виновных в трагедии.

"Мы приветствуем намерения иранской стороны как можно скорее завершить техническое расследование в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы ожидаем развития уголовного преследования и привлечения виновных к ответственности", - сказал Енин.

Кроме того, в МИД сообщили, что продолжение переговоров может состояться уже в конце ноября – начале декабря 2020 года.

"Мы получили заверения от Ирана относительно наличия политической воли как можно скорее восстановить истину и справедливость в этом вопросе. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное – их родственники. Мы продолжим наши переговоры в конце ноября - в начале декабря этого года", - подчеркнул Енин.

Как сообщалось, 19 октября Енин заявил, что размер компенсаций, которые получат родственники всех погибших пассажиров и членов экипажа сбитого в январе в Иране украинского Боинга, не будет зависеть от гражданства погибших и будет одинаковым.

"Приветствует решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - сказал Енин в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи в Тегеране.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

Позже иранская сторона заявила о готовности провести очередной раунд переговоров по сбитому самолету МАУ в октябре в Тегеране.

Теги: #мау #переговоры #иран #мид
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