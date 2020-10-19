Нападавшие на подростков-хасидов в Умани должны быть привлечены к ответственности - глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил нападение на подростков-хасидов в г.Умань Черкасской области, подчеркнув, что нападавшие должны быть привлечены к ответственности.

"Осуждаю нападение на подростков-хасидов в Умани. Все обстоятельства инцидента должны быть установлены, а нападавшие - привлечены к ответственности. Украина была, есть и будет преданной принципам недискриминации и мирного сосуществования представителей всех вероисповеданий и национальных меньшинств", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. Полицейские г.Умани устанавливают лиц, причастных к правонарушению. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на 3-7 лет.

Как сообщила Объединенная еврейская община в Telegram-канале, нападение было совершено за могилой Раби Нахмана, трое людей на вид 20-22 лет напали на двух подростков-хасидов 17-ти и 15-ти лет. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение.