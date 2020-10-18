На Киевщине кандидата в главы ОТГ подозревают в подкупе избирателей

В Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области в фейсбуке.

Правоохранители установили, что подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы.

"По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен", - отметили в полиции.

Полицейские изъяли вещественные доказательства. Мужчине теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас ведется расследование.