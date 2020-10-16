Мужчина убил учителя истории во Франции за карикатуры на пророка Мухаммеда

В пригороде Парижа убит учитель истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщают западные СМИ со ссылкой на парижскую полицию.

По данным СМИ, тревогу забили в вторую половину дня пятницы, когда местная полиция сообщила об обнаружении тела в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин, к северо-западу от Парижа.

Убийцу, который, как сообщается, имел при себе также огнестрельное оружие, преследовала полиция. Он отказался сдаться и был застрелен после того, как принялся угрожать полиции.

Как сообщили в Союзе национальной полиции, о подозреваемом в данный момент мало что известно.

Полиция оцепила территорию, опасаясь того, что на убийце мог быть жилет террориста-смертника.

Французские прокуроры считают нападение террористическим актом.

Убийство произошло спустя несколько недель после нападения на двух сотрудников информационного агентства Premieres Lignes близ бывших помещений редакции "Шарли Эбдо". Они были ранены холодным оружием.

Задержанный по горячим следам пакистанец тогда объяснил, что он мстил за повторную публикацию в "Шарли Эбдо" карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что редакция журнала переехала, и считал, что напал на ее сотрудников.

В редакции "Шарли Эбдо" 7 января 2015 года был совершен теракт. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Главные подозреваемые в совершении террористического акта - братья Саид и Шериф Куаши - были ликвидированы 9 января французским спецназом.

Нападение спровоцировала публикация карикатур на пророка Мухаммеда. Теракт в "Шарли Эбдо" положил начало серии нападений исламистов во Франции.

В начале сентября нынешнего года журнал повторно опубликовал карикатуры на пророка. Переиздание карикатур было связано с началом судебного процесса в отношении предполагаемых пособников террористов.