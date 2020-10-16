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19:26 16.10.2020

British Airways оштрафована на 20 млн фунтов в связи с утечкой персональных данных в 2018г

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British Airways оштрафована на 20 млн фунтов в связи с утечкой персональных данных в 2018г

Британская авиакомпания British Airways оштрафована на 20 млн фунтов стерлингов ($25,8 млн) в рамках дела об утечке персональных и финансовых данных более 400 тыс. ее пользователей в 2018 году.

Согласно заявлению Управления комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office, ICO), опубликованному в пятницу, расследование дела о кибератаке выявило, что "авиакомпания обрабатывала крупные объемы персональных данных, не имея в наличие адекватных мер защиты информации".

Штраф стал крупнейшим в истории ICO, причем сумма штрафа должна была составить 183 млн фунтов, но регулятор снизил ее, приняв во внимание последствия пандемии коронавируса для British Airways.

"Неспособность компании принять необходимые меры была неприемлемой, и это отразилось на сотнях тысяч людей", - заявила директор ICO Элизабет Денхэм. "Когда организации принимают непродуманные решения, касающиеся персональных данных, это может реально влиять на жизни людей", - отметила она.

В июле этого года British Airways сообщила, что зарезервировала 22 млн евро на выплаты штрафа в связи с утечкой персональных данных.

Акции International Consolidated Airlines, материнской компании British Airways, завершили торги на уровне 95,78 фунта, практически не изменившись по сравнению с предыдущей сессией. С начала этого года их стоимость рухнула на 78%.

Теги: #british_airways #утечка #данные #штраф
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