Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Кабинет министров Украины рекомендовал учреждениям общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник.

Кроме того, решением предусмотрено, что на территории административно-территориальной единицы, на которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников.

В Министерстве образования и науки отмечают, что такое исключение было сделано в связи с тем, что наполняемость классов специальных учреждений общего среднего образования, санаторных школ и школ-интернатов составляет от 6 до 12 человек, средняя наполняемость дошкольных учреждений составляет 115 человек, что позволяет обеспечить все необходимые санитарные и противоэпидемические мероприятия.