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23:17 12.10.2020

В Минске возводят и разбирают баррикады, идут задержания

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В Минске возводят и разбирают баррикады, идут задержания

Сотрудники силовых структур разобрали баррикады из водоналивных блоков в районе Каменной горки в Минске, где проходят несанкционированные протесты сторонников оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 протестующих, а после стали разбирать и грузить в автозаки водоналивные пластиковые блоки, которыми сторонники оппозиции перегородили проезжую часть на улице Притыцкого.

Массовые задержания продолжаются во дворах. В район направляются десятки грузовиков с ОМОНом.

Между тем неизвестные в балаклавах с резиновыми дубинками выборочно останавливают автомобили на улице Притыцкого и досматривают их на предмет наличия бело-красно-белой символики, используемой оппозицией.

Тем временем в районе Серебрянки сторонники оппозиции начали выстраиваться в живую цепь. Они держат в руках бело-красно-белые флаги.

Теги: #протест #минск #беларусь
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