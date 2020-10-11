Более 250 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Более 250 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, он дополняется.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляют представители СМИ: по информации "Весны" это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них к настоящему времени уже отпустили из милиции.