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20:52 09.10.2020

Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС самостоятельно усилить противоэпидемические меры

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Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС самостоятельно усилить противоэпидемические меры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19, сообщает "Урядовый портал".

"Местные власти просила предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", - заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций и руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить 80% койкомест для больных COVID-19 подачей кислорода.

"Сегодня на заседании правительства мы выделили 572 млн грн на эти цели. Наша цель, чтобы не менее 80% койкомест были обеспечены подачей кислорода. Прошу организовать все до конца месяца. Это сфера вашей ответственности", - отметил Шмыгаль.

Теги: #карантин #коронавирус
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