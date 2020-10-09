Кабмин назначил госсекретарем Минэнерго экс-госсекретаря правительства Бондаренко

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства энергетики Владимира Бондаренко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу.

Бондаренко с декабря 2016-го по июнь 2020 года работал государственным секретарем Кабинета министров Украины, с сентября 2016 года - первым заместителем министра Кабинета министров.

С июля 2015 по август 2016 года он занимал должность заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Украины - руководителя главного организационного управления. С февраля по июль 2015 года – был советником председателя на тот момент Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, с апреля 2020 года Минэнерго с приставкой врио возглавляет Ольга Буславец, ее заместители – Юрий Бойко, Ярослав Демченков, Максим Немчинов и Александр Зорин. И.о. госсекретаря Минэнерго с июня 2020 года работала Светлана Пержинская.