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19:03 09.10.2020

В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

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В Сумах и Каневе с 12 октября начнут действовать дополнительные карантинные ограничения – Немчинов

В Сумах и Каневе с 00:00 часов 12 октября 2020 года вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с внесением городов в "красную" зону эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на телеграмм-канале.

В обоих городах с 12 октября будут установлены ограничения на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом в городском сообщении, за исключением перевозок легковыми автомобилями (не более пяти человек, включая водителя, без учета лиц до 14 лет), а также служебными или арендованными автомобилями предприятий и учреждений при условии применения водителем и пассажирами средств индивидуальной защиты, с количеством пассажиров не превышающим количество мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции. Ограничивается также посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Накладываются ограничения на посещение учреждений образования учащимися.

Ограничивается прием посетителей заведениями культуры, кинотеатрами, заведениями общественного питания, торгово-развлекательными центрами и другими заведениями развлекательной деятельности, спортзалами, фитнес-центрами, а также заведениями торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, аптек и ветеринарных аптек, заведений торговли кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Кроме того, смогут принимать посетителей учреждения банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Разрешен прием посетителей компаниями, осуществляющими техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых выборов и предметов личного потребления, а также объектов почтовой связи. Также продолжать работу в условиях карантинных ограничений могут субъекты торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказа.

Также в Каневе и Сумах ограничивается посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Теги: #карантин #ограничения
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