Лондон вместе с партнерами будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным - глава британского МИД

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.