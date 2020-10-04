Алексиевич опасается, что не сможет вернуться в Беларусь

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич пока не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию, однако опасается, что ей не позволят вернуться в страну.

"Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию", - сказала Алексиевич на пресс-конференции фестиваля Taormina Book, уточнив, что целью ее поездки в Европу было посещение ряда мероприятий, а также врача в Берлине.

"Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает", - отметила она. "Но я все-таки попробую жить дома", - добавила писательница.

Она напомнила, что большинство членов президиума КС в настоящее время находятся за пределами Беларуси либо под арестом. Ее также вызывали на допрос в СК, "и тоже хотели арестовать", полагает писательница. Однако тогда ее в какой-то степени защитило положение нобелевского лауреата, мнение гражданского общества и дипкорпус.

В то же время, считает Алексиевич, "рано или поздно" власти Беларуси снова предприняли бы попытку арестовать ее.

"Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. (...) Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить", - заметила Алексиевич.

Нобелевский лауреат также высказалась за введение за введение более жестких санкций в отношении белорусских властей, в частности, не только конкретных лиц, но и членов их семей.