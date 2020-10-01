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17:02 01.10.2020

МИД выразил протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ

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МИД выразил протест Беларуси в связи с участием представителя оккупационной власти Крыма в Форуме регионов Беларуси и РФ

Советник-посланник посольства Беларуси в Украине был приглашен 1 октября в МИД Украины для дачи объяснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и РФ в формате видеоконференции представителя российской оккупационной администрации Владимира Константинова.

"Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и Севастополь", - сообщается на сайте МИД Украины в четверг.

Представитель посольства Беларуси в ответ заверил, что официальная позиция Беларуси в поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась, говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи были также затронуты вопросы по инциденту с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе. В МИД Украины сообщают, что пока не получили официальных разъяснений Минска по этому инциденту.

Украинские дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси. "Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что пригласили для дачи объяснений советника-посланника посольства Беларуси в связи с отсутствием посла Беларуси в Киеве.

Теги: #протест #беларусь #мид
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