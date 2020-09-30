Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 417/2020 "О Дне территориальной обороны Украины", сообщила в среду вечером пресс-служба главы государства.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Согласно указу, он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.