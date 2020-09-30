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18:19 30.09.2020

НАБУ начало расследование незаконного штурма следователями ГБР музея Гончара - адвокат Порошенко

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НАБУ начало расследование незаконного штурма следователями ГБР музея Гончара - адвокат Порошенко

 Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями Госбюро расследований музея Гончара, сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", - написал Головань на своей странице в Facebook в среду.

Адвокат также обнародовал на своей странице соответствующее сообщение НАБУ и выписку из ЕРДР.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлен Киевским апелляционным судом", - напомнил он.

Как сообщалось, Госбюро расследований 26 мая вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 того же дня, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Позже пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции одноименной парламентской фракции Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения. В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

27 мая 2020 года Печерский районный суд наложил арест на 42 картины.

Теги: #набу #порошенко #музей
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