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17:44 30.09.2020

Сообщения об участии турецких самолетов и беспилотников в ударах по армянским силам не соответствует действительности - Минобороны Турции

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Сообщения об участии турецких самолетов и беспилотников в ударах по армянским силам не соответствует действительности - Минобороны Турции

 Минобороны Турции опровергает информацию об использовании турецких самолетов и беспилотников в боях в Нагорном Карабахе, сообщает агентство "Анадолу".

"Сообщения о том, что Турция использовала самолеты и беспилотники против армянской армии, не имеют никаких доказательств", - цитирует агентство сообщение Минобороны страны.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что турецкие истребители F-16 во вторник обеспечивали поддержку азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников "Байрактар" при ударах по армянским населенным пунктам и подразделениям вооруженных сил Армении.

"Сегодня в 10:30 принадлежащие ВС Турции истребители F-16 вылетели из аэропорта "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников "Байрактар" из азербайджанского аэропорта Даляр" по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем фейсбуке, добавив, что армянская авиация в это время оказывала поддержку войскам ПВО Армении.

В результате воздушного боя F-16 сбил в воздушном пространстве Армении самолет Су-25 ВВС Армении, заявила Степанян.

Теги: #ткрция #карабах
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