МИД призвало украинцев не ехать в охваченные пожарами регионы Турции

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы Турции.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью просим обращаться на "горячие" линии консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

"К борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции. Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и т.д." - указали в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования своему коллеге Рейджепу Эрдогану в связи с масштабными пожарами в Турции и отметил, что в пятницу Украина отправит в Турцию пожарный самолет с помощью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции.

Как сообщалось, сильные лесные пожары бушуют несколько дней на территории провинций Анталья, Адана и Мерсин. Серьезная ситуация сложилась в районе Манавгат в Анталье.

Турецкая пресса сообщила, что не менее трех человек погибли в результате природных пожаров, бушующих на юге Турции, еще 58 человек отправлены в больницу.