Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

Персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС, решения на этот счет пока нет, сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера.

"Это пока не решено, это будет темой обсуждения, не могу дать вам информации на этот счет", - сказал представитель ведомства в среду в Берлине.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сожалеет о том, что санкции в отношении властей Беларуси пока не приняты.

Как сообщалось, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.