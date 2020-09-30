Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник
Персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС, решения на этот счет пока нет, сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера.
"Это пока не решено, это будет темой обсуждения, не могу дать вам информации на этот счет", - сказал представитель ведомства в среду в Берлине.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сожалеет о том, что санкции в отношении властей Беларуси пока не приняты.
Как сообщалось, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.