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16:38 30.09.2020

Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

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Персональные санкции против Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС – источник

Персональные санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко будут обсуждаться на саммите ЕС, решения на этот счет пока нет, сообщил журналистам источник в ведомстве федерального канцлера.

"Это пока не решено, это будет темой обсуждения, не могу дать вам информации на этот счет", - сказал представитель ведомства в среду в Берлине.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что сожалеет о том, что санкции в отношении властей Беларуси пока не приняты.

Как сообщалось, ЕС, США не признают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Теги: #лукашенко #санкции #беларусь
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