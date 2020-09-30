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14:26 30.09.2020

Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

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Украина потребует от Ирана объяснений, почему был сбит самолет "МАУ" и кто несет ответственность за это - МИД

Украина во время второго раунда переговоров будет требовать от Ирана объяснить, что произошло в ночь, когда пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит возле Тегерана и кто за это несет ответственность, сообщила в.и.о. директора департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева.

"Мы ожидаем, что следующая встреча в многостороннем формате (между Ираном и пятью странами, граждане которых погибли - ИФ) состоится до конца этого года, а встреча в двустороннем формате между Украиной и Ираном состоится в середине октября. Мы едем мощной и серьезной делегацией, которая будет состоять из представителей авиационных органов, военных, правоохранительных органов, работников Министерства иностранных дел, Министерства юстиции с одним простым требованием, с вопросом, чтобы Иран нам детально объяснил, что произошло тогда и кто, как за это несет ответственность", - сказала Золотарева на онлайн-круглом столе в среду.

По ее словам, сейчас существует три отдельных абсолютно параллельных трека относительно расследования этого преступления.

"Первый трек - это техническое расследование, которое осуществляется Ираном в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции. Целью этого расследования является установить, что именно стало причиной падения самолета", - пояснила Золотарева.

Он подчеркнула, что МИД Украины требует от Ирана провести непредвзятое технические расследование и описать в нем, что действительно произошло той ночью в небе над Тегераном и предоставить свои предложения в совет Международной организации гражданской авиации (IKAO).

По словам Золотаревой, вторым треком является уголовное расследование. Первичная юрисдикция в таком расследовании - также у Ирана, но учитывая, что погибли граждане Украины и самолет был украинским, в Украине открыто собственное уголовное производство и осуществляется расследование, добавила представитель МИД.

"Понятно, что перед украинскими правоохранительными органами стоит сейчас сверхсложная задача. Они не имеют доступа к месту события, они не имеют возможности допрашивать свидетелей в той мере, в которой хотелось бы, чтобы на самом деле установить с уголовной точки зрения всех причастных лиц к этому сбиванию", - пояснила она.

Золотарева подчеркнула, что для Украины принципиально, "чтобы надлежащую уголовную ответственность понес не только тот человек, который непосредственно нажимал на кнопку Тор и выпускал ракету, а вся цепочка командования и все те люди, которые были привлечены к процессам принятия решений относительно закрытия или не закрытия авиапространства для гражданских самолетов в тот день в небе над Ираном".

"Для МИД со своей стороны есть отдельный трек: мы требуем от Ирана принятия полной международно-правовой ответственности за сбивание украинского самолета. Потому что нельзя сбивать самолет в мирном небе и не нести за это ответственность в соответствии с нормами международного права", - указала она.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #иран #мид
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