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13:11 30.09.2020

ФРГ дождется ответа от ОЗХО по Навальному и начнет обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе – Меркель

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ФРГ дождется ответа от ОЗХО по Навальному и начнет обсуждение возможной реакции на это ЧП в Брюсселе – Меркель

ФРГ ждет ответа от Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по случаю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и затем будет обсуждать возможную реакцию на это ЧП в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Это не двустороннее дело, это преступление, которое произошло на российской территории, нарушение конвенции о химоружии, поэтому международный вопрос. Мы ждем результатов ОЗХО и тогда в европейском кругу будем обсуждать необходимую реакцию", - сказала Меркель в среду, выступая в бундестаге.

По ее словам, ФРГ по-прежнему ожидает от РФ разъяснений по этому происшествию.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Теги: #меркель #навальный #фрг
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