В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 61 человек, 2 выздоровели

61 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 628 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в среду утром.

Из общего числа заболевших за сутки в учреждения здравоохранения определены 17 человек. "Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр восточного региона - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Южный региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Хмельницкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черниговская ГКБ - 1 военнослужащий, Киевская ГКБ - 1 сотрудник ВСУ, Запорожская областная инфекционная больница - 1 сотрудник ВСУ", - сообщается на странице командования Медсил ВСУ в Facebook.

44 заболевших лечатся дома под наблюдением врачей. "Киевская область - 8 военнослужащих, Одесская область - 8 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 10 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Харьковская область - 3 военнослужащих, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ровенская и Полтавская области - по 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая, Хмельницкая и Закарпатская области - по 1 военнослужащему", - говорится в сообщении.

У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 2 тыс 247 человек, летальных случаев - 10.

При этом днем ранее сообщалось о 2 тыс. 200 выздоровевших и 614 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 47 человек, а количество болеющих увеличилось на 14. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 552 человека, у 139 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.