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18:27 28.09.2020

МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

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МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха временно, до стабилизации ситуации с безопасностью, воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Армении и Азербайджана, настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) и отслеживать сообщения о развитии ситуации", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве указали, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Армении (телефон "горячей линии": +374 77100273, электронная почта: emb_am@mfa.gov.ua), посольства Украины в Азербайджане (телефон "горячей линии": +994 502 557 518 / +994 502557505, электронная почта: emb_az@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по тел. +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Теги: #конфликт #карабах #мид
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