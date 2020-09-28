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14:49 28.09.2020

Во вторник в Харькове попрощаются с курсантом, погибшим в результате авиакатастрофы под Чугуевом

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Во вторник в Харькове попрощаются с курсантом, погибшим в результате авиакатастрофы под Чугуевом

Церемония чествования курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) Виталия Ольхового, погибшего в результате крушения АН-26 под Чугуевом, состоится во вторник, 29 сентября, в Харькове.

Как сообщается на странице ХНУВС в Facebook, церемония пройдет с 9:00 до 10:00 на Мемориале Славы.

20-летний Виталий Ольховой родом из Львовской области. Вечером 25 сентября он вместе с другими курсантами ХНУВС был на борту Ан-26, который упал под Чугуевом. В результате авиакатастрофы Ольховой получил тяжелые ожоги - 90% тела. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но на следующее утро курсант умер в больнице.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины

По информации Государственного бюро расследований, следствие проверяет 4 версии: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Теги: #чугуев #прощание #ан26 #авиакатастрофа
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